VIDEO – Lazio-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lazio-Inter, match della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



PAREGGIO CON RIMPIANTI – Lazio-Inter 1-1 nella terza giornata di Serie A. L’Inter, come successo troppe volte nella scorsa stagione, si fa raggiungere nella ripresa. I nerazzurri sbloccano il match alla mezz’ora, con un rimpallo fra Ivan Perisic e Lucas Leiva che fa arrivare il pallone a Lautaro Martinez, il cui sinistro batte l’incerto Thomas Strakosha. Per la Lazio è un primo tempo molto problematico: si fanno male in rapida successione Stefan Radu, Adam Marusic e Bastos. Marco Parolo si presenta come centrale d’emergenza per la ripresa, dove Romelu Lukaku e Lautaro Martinez falliscono subito il raddoppio. Dal nulla la Lazio pareggia al 55′: cross di Francesco Acerbi per Sergej Milinkovic-Savic, che sovrasta Ivan Perisic e di testa batte l’altrettanto colpevole Samir Handanovic sul primo palo. Poi arrivano i rossi, il primo per Ciro Immobile al 67′: schiaffo ad Arturo Vidal dopo un confronto a terra. L’Inter prende il palo con Marcelo Brozovic su tiro deviato, subito dopo confronto tra Stefano Sensi e Patric per una rimessa: l’arbitro caccia il primo. Decisione molto esagerata, che sa tanto di compensazione. Nel finale non succede più nulla, per i nerazzurri sono due punti persi. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.