VIDEO – Lazio-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Fiorentina, match della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IN CASA È UN’ALTRA COSA – Lazio-Fiorentina 1-0 nella decima giornata di Serie A. Dopo sette gol subiti nelle ultime due trasferte la Lazio si riprende e in casa ha un rendimento differente. Primo tempo scialbo, con poche occasioni ma una Fiorentina non certo nella sua miglior serata. Al 52′ Sergej Milinkovic-Savic scambia con Ciro Immobile, serve Pedro sulla sinistra e il suo tiro potente sotto la traversa è imprendibile per Pietro Terracciano. Secondo gol per lo spagnolo, dopo quello realizzato sempre nella stessa porta al derby. La partita non offre granché, ma la Fiorentina non ha la forza di reagire. Nemmeno Dusan Vlahovic, tornato a bersaglio domenica scorsa col Cagliari, riesce a costruire occasioni nitide per il pareggio. Lazio che, nonostante le ultime situazioni negative, con questi tre punti sale al sesto posto a -2 dalla zona Champions League. Ma la partita è stata tutt’altro che spettacolare e priva di spunti di livello.

