VIDEO – Lazio-Cagliari 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Cagliari, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



TRAGUARDO CONQUISTATO – Lazio-Cagliari 2-1 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Come all’andata la Lazio ribalta il Cagliari nella ripresa, ma stavolta non nel recupero. Gli ospiti farebbero gol subito con Joao Pedro, splendido calcio di punizione, ma è di seconda per gioco pericoloso e quindi non vale. Passato il pericolo i padroni di casa cominciano a testare i riflessi di Alessio Cragno, in serata di grazia e subito autore di un miracolo su tiro ravvicinato di Ciro Immobile, prima di una serie di grandi parate. Sergej Milinkovic-Savic colpisce col braccio su un cross dalla destra, ma né l’arbitro (Marco Piccinini) né il VAR (Gianluca Rocchi) se ne accorgono: rigore netto negato. Al 45’ comunque il Cagliari passa, con un tiro di Giovanni Simeone che sbatte su Luiz Felipe e cambia traiettoria ingannando Thomas Strakosha. Si va all’intervallo sullo 0-1, ma alla ripresa è tutt’altra Lazio. Bastano un centinaio di secondi a Milinkovic-Savic per pareggiarla, con un fantastico destro al volo su pallone respinto che finisce all’incrocio, imparabile. Immobile prova subito a capovolgere il match, ma dopo aver controllato bene trova ancora uno strepitoso Cragno a mandare il pallone sul palo. All’ora di gioco il capocannoniere della Serie A si rifà: imbucata di Luis Alberto, difesa del Cagliari piazzata malissimo e Immobile incrocia per il 2-1. Trentunesimo gol, superato Cristiano Ronaldo che aveva fatto l’aggancio lunedì. Il Cagliari non ha più la forza di reagire e deve arrendersi, Lazio a -1 dall’Inter e sicura fra le prime quattro. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.