VIDEO – Lazio-Brescia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Lazio-Brescia, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



ANCORA IN SCIA – Lazio-Brescia 2-0 nella trentasettesima giornata di Serie A. La Lazio resta a un punto da Atalanta e Inter: considerato lo scontro diretto di Bergamo se sabato dovesse vincere a Napoli sarebbe almeno fra le prime tre. Il Brescia inizia discretamente, ma basta un affondo ai biancocelesti per passare: dopo sedici minuti slalom di Joaquin Correa, che passa in mezzo a due avversari e mette dentro il vantaggio. Da lì in avanti, messa in ghiaccio la vittoria, la Lazio gioca solo per far segnare Ciro Immobile. Il centravanti ha una serie clamorosa di occasioni, ma riesce a colpire solo all’83’ imbeccato da Correa. Trentacinque gol in campionato, superato Robert Lewandowski per la Scarpa d’Oro e ormai staccato Cristiano Ronaldo: basta un gol per eguagliare il record in Serie A di Gonzalo Higuain. Per Immobile anche un palo, mentre Luis Alberto colpisce la traversa da due passi. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.