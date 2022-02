VIDEO – Lazio-Bologna 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Bologna, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



BIS CONCESSO – Lazio-Bologna 3-0 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La Lazio replica il tris di sabato scorso a Firenze, con in mezzo il pesante KO in Coppa Italia col Milan. Per i biancocelesti la gara si mette subito in discesa complice una follia di Adama Soumaoro, che in possesso palla in uscita allarga il braccio e colpisce Mattia Zaccagni: rigore tanto evidente quanto ingenuo. Ciro Immobile ha recuperato dal problema al piede di mercoledì e trasforma dal dischetto nonostante Lukasz Skorupski intuisca, 1-0 al 13′. Il migliore in campo è però Zaccagni, che dopo essersi procurato il fallo fa anche doppietta. Il primo al 53′, sfruttando un bell’assist di Luis Alberto per presentarsi in area da sinistra e toccare in rete. Il secondo dieci minuti dopo, su un’azione palla a terra con cross basso di Manuel Lazzari per il nuovo tap-in vincente. Quest’ultimo nel finale si fa male (problema muscolare) e lascia i suoi in dieci, ma la partita era già abbondantemente definita. Bologna in serie nerissima: un punto in cinque giornate nel 2022.

Video con gli highlights di Lazio-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.