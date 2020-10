VIDEO – Lazio-Atalanta 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Robin Gosens Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta, recupero della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



UN ALTRO POKER – Lazio-Atalanta 2-4 nel recupero della prima giornata di Serie A. Secondo poker di fila per l’Atalanta. Dopo quello al Torino di sabato cade male anche la Lazio, e sempre in trasferta. Dieci minuti bastano ai bergamaschi per sbloccarla, con un’azione insistita su cui Hans Hateboer fa sponda per l’altro esterno, Robin Gosens, che a centro area mette dentro. Protesta Adam Marusic per una presunta spinta, ma è tutto regolare. Al 32′ ruoli capovolti: il cross è di Gosens, il piatto destro è di Hateboer e il raddoppio si materializza. Anche sfortunata la Lazio, quando a cinque minuti dall’intervallo Ciro Immobile prende la traversa. Sul capovolgimento di fronte Patric sbaglia il rinvio di testa, Alejandro Gomez raccoglie e col destro in diagonale firma il tris. 0-3 all’intervallo come un anno fa, e la Lazio prova la rimonta cercando un altro 3-3. La inizia Felipe Caicedo al 57′, con un tocco da due passi su cross da sinistra. Stavolta però non si completa, perché Immobile fallisce il 2-3 calciando sull’esterno della rete e il Papu, quattro minuti dopo il gol biancoceleste, con un magnifico sinistro nel sette fa doppietta. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.