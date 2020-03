VIDEO – Lazaro, primo gol con il Newcastle! L’ex Inter colpisce in FA Cup

Lazaro ha segnato il suo primo gol con la maglia del Newcastle. L’esterno prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter ha realizzato la rete del momentaneo 0-3 in casa del West Bromwich in FA Cup

PRIMA VOLTA IN INGHILTERRA – Valentino Lazaro ha trovato il primo gol in stagione. L’esterno proveniente dall’Inter ha di fatto regalato la qualificazione ai quarti di FA Cup ai Magpies siglando il provvisorio 0-3 contro il West Bromwich Albion. La partita è poi terminata 2-3. La società nerazzurra osserva interessata, c’è in ballo l’esercizio dell’opzione di riscatto a fine stagione. Di seguito il video del gol dell’austriaco.