VIDEO â€“ Lautaro Martinez vizio gol, seduta Inter. Riecco Barella-Sanchez

VIDEO – Lautaro Martinez vizio gol, seduta Inter. Riecco Barella-Sanchez

Lautaro Martinez è stato ancora una volta tra i protagonisti nella partitella odierna dell’Inter. Dal video postato dai nerazzurri sul loro profilo Facebook, si notano anche Alexis Sanchez e Nicolò Barella. I due reduci da infortunio hanno partecipato alla partitella nell’allenamento in vista del Napoli

IL TORO NON PERDE IL VIZIO – Lautaro Martinez non si ferma neanche in partitella. L’argentino è stato protagonista con un gol, come sottolinea l’Inter con un video pubblicato sui social. L’azione inizia con una bella giocata di Borja Valero, rincorso da Sanchez. Prosegue con Barella che lancia Dimarco. Per il giovane esterno, grande assist e El Toro è pronto a ribadire in rete.