VIDEO – Lautaro Martinez va di corsa per l’Inter: tapis roulant a casa

Lautaro Martinez continua ad allenarsi a casa come tutta l’Inter. L’attaccante argentino si mostra oggi ai tifosi nerazzurri, attraverso il proprio account Instagram, mentre corre sul tapis roulant

DI CORSA – Lautaro Martinez manda un messaggio ai tifosi dell’Inter: “Domenica, continuiamo”. Il numero 10 nerazzurro prosegue il programma di allenamenti domestici stilato dallo staff di Antonio Conte per queste settimane di stop forzato. L’attaccante argentino, quest’oggi, mostra la sessione di tapis roulant domenicale per mantenersi in forma nell’attesa che si possa tornare alla normalità magari a partire dal mese prossimo. Nel frattempo, il “Toro” continua il proprio allenamento domestico e rende partecipi i tifosi interisti. Di seguito il post di Lautaro Martinez.