VIDEO – Lautaro Martinez, sfida del mate prima di Qatar 2022: l’esito

MATE CHALLENGE – Meglio o peggio di Joaquin Correa? Questa la domanda finale nel video con protagonista Lautaro Martinez, alle prese con la preparazione del mate. Un video proposto dai canali ufficiali dell’Inter in occasione della giornata internazionale del mate. Ecco come se l’è cavata il Toro, prima di lasciare l’Italia per andare a giocarsi i Mondiali con l’Argentina.

Fonte: Youtube – Canale ufficiale Inter