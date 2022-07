VIDEO – Lautaro Martinez sempre più maturo: la promessa ai tifosi dell’Inter

Lautaro Martinez è sempre più centrale nei progetti dell’Inter. E il ritorno a Milano dell’amico e compagno di reparto Romelu Lukaku va vista come una conferma. L’attaccante argentino sta crescendo di anno in anno e vuole mantenere la promessa fatta tempo fa ai tifosi interisti. Di seguito il video con il servizio della collega Silvia Vallini per Sky Sport

