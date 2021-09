VIDEO – Lautaro Martinez sblocca Venezuela-Argentina: il gol della punta

Lautaro Martinez ha aperto le marcature in Venezuela-Argentina 1-3, partita che si è giocata stanotte. Ecco il video con il gol del Toro, al secondo centro di fila dopo Verona-Inter.

SBLOCCATO – Così come in Verona-Inter di venerdì scorso Lautaro Martinez ha segnato il primo gol della sua squadra. Qui è con l’Argentina in casa del Venezuela, in una partita anch’essa finita 1-3 ma con la rete di casa ininfluente allo scadere. Il Toro riceve palla da Giovani Lo Celso nel secondo dei tre minuti di recupero del primo tempo, si trova davanti al portiere e lo batte con un facile sinistro da centro area. Di seguito il video con il gol di Lautaro Martinez, tratto dall’account YouTube “Canal Artilheiro 9”.