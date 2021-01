VIDEO – Lautaro Martinez protagonista nel precedente 6-2 di inizio anno

Lautaro Martinez ha firmato la sua prima tripletta con l’Inter, nel 6-2 odierno al Crotone. E fu protagonista anche nel precedente 6-2 con cui i nerazzurri aprirono l’anno.

INAUGURALE – Lautaro Martinez è il mattatore assoluto di Inter-Crotone. Nel 6-2 finale, ben tre gol sono del Toro, che firma la sua prima tripletta in nerazzurro. E, se non fosse stato per una deviazione di Luca Marrone, l’argentino avrebbe siglato addirittura un poker. Andando a ritroso, l’ultima volta che l’Inter aprì l’anno con un 6-2 fu due anni fa. Il 2019 si aprì infatti il 13 gennaio con un 6-2 al Benevento (sebbene era Coppa Italia e non Serie A). E anche lì Lautaro Martinez fu protagonista, firmando una doppietta, la prima in maglia Inter. Il numero 10 si attiva nel secondo tempo di quella sfida, firmando il 4-0 di testa al 48′, su cross di Ivan Perisic. Al 66′ trova poi la rete del 5-1, con un rasoterra chirurgico sul primo palo. Altri mattatori di quella sfida furono Antonio Candreva (autore anch’esso di una doppietta) e Dalbert, che trovò il primo (e unico) gol con l’Inter. Nel video YouTube del club nerazzurro possiamo rivedere gli highlights della sfida: