Lautaro Martinez stanotte ha segnato il suo primo gol in Copa América. L’attaccante dell’Inter, appena entrato, ha chiuso l’1-4 di Bolivia-Argentina (vedi articolo): ecco il video.

IMPATTO IMMEDIATO – A Lautaro Martinez sono bastati una settantina di secondi per mettere il suo timbro su Bolivia-Argentina. L’attaccante dell’Inter, che non aveva avuto una buona prima parte di Copa América, al 65′ ha chiuso la vittoria per 1-4 della Seleccion. Gli è bastato deviare in rete un tiro di Gonzalo Montiel, dopo che sul precedente cross basso da sinistra non era riuscito a concludere. Gol che finalmente lo sblocca nel torneo, che aveva cominciato titolare per poi partire dalla panchina nelle ultime due. Per Lautaro Martinez ora ci saranno i quarti di finale, dove l’Argentina sfiderà l’Ecuador nella notte italiana fra venerdì e sabato. Chissà che il fatto che abbia finalmente trovato la via della rete non possa garantirgli di nuovo il posto dal 1′. Di seguito il video del gol di Lautaro Martinez, con gli highlights di Bolivia-Argentina, tratto dal canale ufficiale YouTube della Copa América.