VIDEO – Lautaro Martinez preoccupa l’Inter ma Inzaghi fa subito chiarezza

Lautaro Martinez non è certo di scendere in campo contro il Barcellona in Champions League. L’affaticamento muscolare, però, non preoccupa Simone Inzaghi, che dovrà decidere se schierarlo. Di seguito il video con un estratto delle parole di Inzaghi in conferenza stampa

