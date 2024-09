VIDEO – Lautaro Martinez, il Mondiale per Club ricorda un suo gol!

L’Inter parteciperà a giugno al Mondiale per Club assieme alla Juventus. Il profilo ufficiale della competizione su X ricorda un gol particolare di Lautaro Martinez, tra l’altro decisivo per l’Argentina.

RICORDI – L’Inter è una delle due italiane che parteciperà alla competizione calcistica più importante degli ultimi anni. I nerazzurri a giugno giocheranno il Mondiale per Club, che ha già annunciato le altre squadre che disputeranno il torneo. La stagione sarà perciò infinita, perché è iniziata ad agosto e finirà probabilmente a luglio prossimo. Proprio il profilo ufficiale X del Mondiale per Club ha voluto ricordare un gol di Lautaro Martinez, uno di quelli difficili da dimenticare.

The end to a night that went on forever.@Inter and Lautaro Martinez are heading to the #FIFACWC next year.🔵⚫️ pic.twitter.com/Ss0BsnxWiR — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 10, 2024

Lautaro Martinez, un dolce ricordo di un mese difficile

PARTITA DECISIVA – L’attaccante dell’Inter aveva perso in quel momento la titolarità in favore di Julian Alvarez. Entrò a gara in corso ai quarti di finale contro l’Olanda, dove l’Argentina fu costretta ad arrivare ai calci di rigore. L’ultimo della lotteria spettò proprio a Lautaro Martinez, che storicamente non è proprio uno dei migliori tiratori. Eppure in quell’occasione, nonostante gli infiniti problemi di fiducia e non solo, il numero 10 nerazzurro segnò portando la sua nazionale in semifinale. Il tiro fu decisivo per la vittoria finale dei Mondiali, dove comunque l’ex Racing non brillò a causa dell’infortunio alla caviglia. Quel mese fu solo un assaggio, a giugno l’Inter lo attende per fare la differenza tra i grandi.