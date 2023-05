VIDEO – Lautaro Martinez: «Milan-Inter 0-2, è solo l’inizio! Dura al ritorno»

Lautaro Martinez non ha trovato la via del gol in Milan-Inter, ma ha dato comunque il suo grosso contributo alla squadra in una vittoria straordinaria. Tutto però è rinviato alla sfida di ritorno, questa volta in casa. In un’intervista rilasciata su Sky Sport dopo la partita, l’attaccante argentino si è detto contento per il risultato della prima semifinale, ma ha richiamato l’attenzione di tutta la squadra in vista del ritorno.

Di seguito il video pubblicato da Sky Sport