VIDEO – Lautaro Martinez miglior gol di aprile, per il secondo mese consecutivo!

Lautaro Martinez si aggiudica il premio di miglior gol del mese di aprile, per il secondo mese consecutivo, di Digitalbits Goal of the Month. Decisivo il gol segnato al derby di Coppa Italia, poi vinta dai nerazzurri in finale contro la Juventus.

MIGLIOR GOL – Dopo essersi aggiudicato il premio di marzo grazie alla sua rete contro il Liverpool ad Anfield, Lautaro Martinez conquista anche il Digitalbits Goal of the Month di aprile grazie alla girata al volo nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Una lotta serrata, quella per determinare il gol più bello segnato ad aprile. Lautaro ha avuto la meglio sulle perle di Brozovic (contro Roma e Spezia), sul sinistro di Perisic (Bologna) e sulla rovesciata di Bonetti.

⚽ | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Per il mese di aprile vince… 🥇 Lautaro #Martinez vs Milan pic.twitter.com/KzYU43GSkg — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 16, 2022

Di seguito il gol segnato al Milan.