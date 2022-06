VIDEO – Lautaro Martinez, l’Inter riparte dai suoi 25 gol: il best of del Toro

Lautaro Martinez la scorsa stagione ha battuto il suo record personale di reti nonostante qualche momento di appannamento. L’argentino, che a breve riabbraccerà il suo “gemello” del gol, ovvero Lukaku è l’unico punto fermo di Inzaghi. Il club nerazzurro propone il best of del numero 10 interista

RIPARTENZA – Lautaro Martinez e l’Inter, una storia destinata a proseguire. E con un Romelu Lukaku in più (QUI le ultime sull’arrivo del belga). Simone Inzaghi è pronto a ripartire proprio dall’argentino che nella stagione 2021/22 ha messo a segno 25 gol tra campionato e coppe, battendo il suo record personale. Lo scudetto non è arrivato e tutti abbiamo ancora impresse negli occhi e nella mente le sue lacrime nell’ultima partita a San Siro contro la Sampdoria. Un pianto liberatorio e appassionato dalla quale l’Inter deve assolutamente ripartire per provare l’assalto alla seconda stella. Il club nerazzurro, su Twitter, ripercorre il meglio della stagione del Toro.

25 gol in stagione e record personale battuto 💪

Semplicemente il best of del Toro 2021/2022 🐂 #Lautaro #FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/br0zQwqFQC — Inter (@Inter) June 26, 2022

E non finisce qui…