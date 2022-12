VIDEO – Lautaro Martinez, il meglio (finora) in Serie A 2022/23

Non solo l’Inter (vedi articolo), ma anche la Serie A ha dedicato un contenuto a Lautaro Martinez, impegnato stasera nella finale dei Mondiali, Argentina-Francia.

VIDEO – Dopo l’Inter anche la Serie A ha pubblicato un contenuto social sull’attaccante albiceleste Lautaro Martinez a poche ore dalla finale dei Mondiali, Argentina-Francia. In questo caso si tratta di un video condiviso sul canale YouTube della Serie A, in cui è presente il meglio del Toro in questa prima parte di stagione.

Fonte: YouTube Serie A