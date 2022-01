VIDEO – Lautaro Martinez in gol in Cile-Argentina 1-2: gli highlights

Lautaro Martinez stanotte ha segnato il gol che, di fatto, ha deciso Cile-Argentina in favore della Seleccion (vedi articolo). Ecco il video con gli highlights della partita di Calama, finita 1-2 e con anche Sanchez in campo.

IL RITORNO DEL TORO – Pur essendo già qualificata l’Argentina vince 1-2 in casa del Cile. Un risultato che fa felici le altre squadre con cui la Roja si sta giocando l’accesso ai Mondiali, visto il brusco stop. Spettacolare il vantaggio, al 9′ di Angel Di Maria con un fantastico sinistro da venti metri, imparabile. Al 20′ il pareggio: cross di Marcelino Nunez, colpo di testa di Ben Brereton Diaz e traiettoria a scavalcare Emiliano Martinez. Con Claudio Bravo infortunato l’Argentina ne approfitta: tira Rodrigo de Paul, il portiere interviene male e Lautaro Martinez segna di sinistro. Subito dopo Bravo esce (34′), sostituito da Brayan Cortés. Gara intera per Alexis Sanchez, in chiusura di primo tempo toccato duro sulla caviglia da Nicolas Otamendi (ammonito) ma in grado di continuare. Per Lautaro Martinez invece 78′, prima del cambio con Julian Alvarez.

Di seguito il video con gli highlights di Cile-Argentina tratto dall’account YouTube ufficiale della CONMEBOL.