VIDEO − Lautaro Martinez compie 24 anni, gli auguri della Uefa

Lautaro Martinez compie 24 anni. Il giocatore argentino dell’Inter, ieri, non ha potuto festeggiare in campo contro il Genoa perché squalificato. Intanto la Uefa, gli augura un buon compleanno con il filmato del suo gol in Champions League contro il Barcellona

TANTI AUGURI − Lautaro Martinez compie gli anni all’indomani della grande vittoria dell’Inter in campionato contro il Genoa. Il toro argentino non ha potuto festeggiare sul campo il suo compleanno, magari con una rete, poiché era squalificato. Può rifarsi venerdì prossimo, quando l’Inter sarà ospite dell’Hellas Verona allo stadio Marc’Antonio Bentegodi. Su Twitter, la Uefa ha voluto fare gli auguri a Lautaro Martinez con il filmato del Toro in gol al Camp Nou contro il Barcellona nella Champions League 2019/20.