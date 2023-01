VIDEO – Lautaro Martinez, Bastoni e Gagliardini ai microfoni dopo Inter-Verona

Lautaro Martinez contro il Verona ha segnato il suo terzo gol in tre partite consecutive, ieri addirittura dopo appena tre minuti dall’inizio della sfida di San Siro. L’argentino conferma il suo straordinario periodo dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina, con una condizione ben migliore rispetto tutti i suoi compagni di squadra. L’attaccante dopo la partita ha parlato ai microfoni di Inter TV per commentare la partita, come lui anche altri due titolari come Alessandro Bastoni e Roberto Gagliardini. Di seguito il video dell’intervista pubblicato sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]