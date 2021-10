VIDEO – Lautaro Martinez, assist e gol in Argentina-Uruguay: gli highlights

Lautaro Martinez stanotte ha fornito un assist (involontario) e segnato il gol del definitivo 3-0 in Argentina-Uruguay: ecco il video con gli highlights della partita di Buenos Aires.

DILAGANTE – L’Argentina torna a vincere e blinda la qualificazione ai Mondiali. È 3-0 contro l’Uruguay, nel quale c’è anche la firma di Lautaro Martinez. Il Toro era al ritorno da titolare, dopo aver saltato lo 0-0 in Paraguay per un affaticamento. A Buenos Aires lo 0-0 regge trentotto minuti, nonostante un palo in acrobazia di Luis Suarez e una traversa incredibile di Giovani Lo Celso. Poi Lionel Messi con la trivela mette in mezzo per Nicolas Gonzalez, l’attaccante della Fiorentina non ci arriva ma il rimbalzo inganna Fernando Muslera, sorpreso e maldestro nel lasciar passare il pallone per l’1-0. Passano sei minuti e proprio Lautaro Martinez svirgola: è un assist fortuito per il raddoppio di Rodrigo de Paul con un destro a centro area. I ruoli si invertono al 62′: cross basso dalla destra di De Paul, Gonzalez non ci arriva sul primo palo ma sul secondo Lautaro Martinez con un facile tap-in fa il tris. Tre minuti dopo il Toro lascia il posto a Joaquin Correa, subito liberato al tiro con un destro dall’altezza del rigore respinto da Muslera. Argentina sempre più seconda a ventidue punti, +6 sull’Ecuador e lo stesso Uruguay. In campo per novanta minuti anche Matias Vecino.

Di seguito il video con gli highlights di Argentina-Uruguay tratto dall’account YouTube ufficiale della CONMEBOL.