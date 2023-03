VIDEO – La Serie A celebra Lautaro Martinez contro il Lecce: «On fire!»

Lautaro Martinez è tornato al gol in Inter-Lecce e con il gol è stata ritrovata anche la giusta carica. La Lega Serie A ha voluto così celebrare colui che ha indossato la fascia di capitano per la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi.

ON FIRE − Lautaro Martinez, nella giornata di domenica a San Siro contro il Lecce, ha indossato la fascia da capitano per l’Inter e ha dimostrato ancora una volta di essere un trascinatore. Spesso e volentieri, nel corso del primo tempo, è rientrato per aiutare i compagni. Poi nel secondo tempo ha trovato anche un gol bellissimo. La Lega Serie A l’ha celebrato così su Twitter: «Lautaro c’è: on fire!».

