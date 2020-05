VIDEO – L’Inter va di corsa: ecco gli scatti in velocitÃ  ad Appiano Gentile

VIDEO – L’Inter va di corsa: ecco gli scatti in velocità ad Appiano Gentile

L’Inter continua con il suo programma di allenamenti individuali ad Appiano Gentile. Il club nerazzurro, tramite i propri canali social, ha diffuso un breve video della seduta odierna

DI CORSA – L’Inter prosegue con le sedute individuali alla “Pinetina”. Gli uomini di Antonio Conte, divisi in due gruppi, hanno effettuato degli scatti in velocità ripresi dalle telecamere del club nerazzurro. In attesa di novità in merito al perfezionamento dei protocolli e all’eventuale ripresa della Serie A, avanti piano ad Appiano Gentile. Nel frattempo, si cerca di riprendere confidenza con il campo. Di seguito il video pubblicato dall’account Twitter ufficiale.