VIDEO – Klinsmann distrugge il Cagliari alla prima: tripletta in 17 minuti!

Matthaus Trapattoni Brehme Klinsmann Inter 1989-1990

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 settembre 1990. A Cagliari va in scena la prima di campionato: vincono i nerazzurri grazie alla strepitosa tripletta di Jurgen Klinsmann, tutta nel secondo tempo.

TRE – Cagliari-Inter, 9 settembre 1990. Una data che contiene esponenzialmente il tre, che diventerà il numero di giornata. Nello specifico, la prima giornata del campionato 1990/91. I nerazzurri esordiscono a Cagliari, in una partita che si rivela più ostica del previsto contro i neopromossi padroni di casa. Gli uomini di Giovanni Trapattoni non riescono a scardinare la retroguardia rossoblu, brava a disinnescare la terribile coppia Jurgen Klinsmann–Aldo Serena. All’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0, e non cambia neppure nei primi dieci minuti della ripresa. Il vantaggio arriva al 58′ quando, su cross dalla destra di Alessandro Bianchi, due difensori del Cagliari si ostacolano in area. Klinsmann è il più lesto ad approfittarne, segnando in girata al volo sul rimbalzo. Sette minuti dopo, un’azione fotocopia: cross di Bianchi da destra, e stavolta la punta tedesca insacca di testa, in tuffo sul secondo palo. E al 75′ la partita si chiude definitivamente: filtrante dalle retrovie, Klinsmann scatta benissimo sulla linea del fuorigioco, salta anche il portiere Ielpo e appoggia in rete il gol numero tre. Game, set, match. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della partita: