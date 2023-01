VIDEO – Kessié può arrivare a prescindere da Brozovic? | Speciale Calciomercato

Speciale Calciomercato è il nuovo appuntamento quotidiano della Inter-News Web TV dedicato esclusivamente alle trattative di mercato. La sessione invernale è attualmente in corso e anche l’Inter ha il suo da fare. L’edizione odierna, curata da Daniele Berardi, tratta del mercato nerazzurro. Tra rinnovi e possibile partenti, in entrata la strada sembra in salita. A seguire il video della nostra redazione.

SPECIALE CALCIOMERCATO – Altra novità nel palinsesto video di Inter-News.it, che si aggiunge alla rubrica mattutina curata dal nostro Daniele Berardi (vedi video). In questo caso stiamo parlando di un nuovo appuntamento nella fascia serale dopo il TG Inter-News (vedi video). Quello dedicato solo ed esclusivamente al mercato nerazzurro. Oggi si parla del possibile arrivo in nerazzurro di Franck Kessié, anche senza lo scambio con Marcelo Brozovic. Poi, spazio all’offerta non soddisfacente del Chelsea nei riguardi Denzel Dumfries. Intanto Memphis Depay, accostato nelle ultime ore all’Inter, sembrerebbe a un passo dall’Ateltico Madrid. Queste e tante altre notizie di calciomercato nell’aggiornamento odierno, con Daniele Berardi in studio. Di seguito la puntata di Speciale Calciomercato di martedì 17 gennaio 2023, pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

Speciale Calciomercato e non solo: tutte le info

