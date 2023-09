VIDEO – Katie Bowen: «Non vedo l’ora di giocare per l’Inter»

Katie Bowen è ufficialmente un nuovo difensore dell’Inter Women. Attraverso i canali social del club nerazzurro, la giocatrice si è presentata.

VIDEO – Katie Bowen non vede l’ora di scendere in campo con la maglia dell’Inter Women dopo aver firmato il proprio contratto con la società nerazzurra. «Ciao a tutti, sono Katie Bowen da Down Under! Non vedo l’ora di conoscervi e di giocare per l’Inter».

https://x.com/inter_women/status/1700086576980578488?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg

Fonte: Twitter Inter Women