VIDEO – Juventus-Verona 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Verona, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IMPATTO IMMEDIATO – Juventus-Verona 2-0 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Juventus sfrutta i nuovi acquisti ed è quarta a +2 sull’Atalanta, che però ha una partita da recuperare, alla vigilia dello scontro diretto. Contro il Verona c’è l’esordio di Dusan Vlahovic, il colpo più caro del mercato chiuso lunedì scorso. Ci mette tredici minuti a superare l’inguardabile difesa dell’Hellas: su lancio di Paulo Dybala parte in solitaria, scavalca l’incerto Lorenzo Montipò in pallonetto e il gioco è fatto. Vlahovic potrebbe anche raddoppiare già nel primo tempo, ma su cross da sinistra manda a lato. Il Verona, con Giovanni Simeone squalificato, non si rende mai pericoloso. Resta ipoteticamente in partita fino al 61′, poi Alvaro Morata si inventa un assist perfetto sulla destra per Denis Zakaria, difesa tagliata fuori e l’altro volto nuovo si presenta solo davanti a Montipò battendolo a incrociare. È il definitivo 2-0, la Juventus prosegue la risalita in classifica. Curiosità: dopo la partita nell’Hellas rescinde Nikola Kalinic (in campo): va al Hajduk Spalato.

Video con gli highlights di Juventus-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.