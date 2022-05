VIDEO – Juventus-Venezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Venezia, anticipo mattutino della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



DOPPIETTA DI COMPLEANNO – Juventus-Venezia 2-1 nell’anticipo mattutino della trentacinquesima giornata di Serie A. Nel giorno in cui fa trentacinque anni Leonardo Bonucci si traveste da centravanti e firma i due gol che danno alla Juventus l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Il primo vicino a segnare è Luca Pellegrini, con un bel sinistro sulla traversa. Poi al 7′ punizione battuta in area, sponda di Matthijs de Ligt e Bonucci di testa mette in rete. Il Venezia, nell’esordio di Andrea Soncin in panchina dopo l’esonero di Paolo Zanetti, comunque non si arrende. Thomas Henry di testa va a un passo dal pari nel primo tempo, Mattia Aramu a metà ripresa chiama al grande intervento Wojciech Szczesny su punizione dal limite. Al 71′ però Dor Peretz di petto serve proprio Aramu, gran sinistro da poco più di venti metri e 1-1. Non segnava dalla partita d’andata. Dura però cinque minuti la speranza del Venezia, al 76′ corner per Danilo da Silva e ancora Bonucci spinge in rete da due passi, riportando la Juventus avanti. Per gli arancioneroverdi è la nona sconfitta consecutiva, Serie B sempre più vicina ma giovedì c’è il recupero con la Salernitana.

Video con gli highlights di Juventus-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.