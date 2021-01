VIDEO – Juventus-Udinese 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Juventus-Udinese, posticipo della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



TUTTO TROPPO FACILE – Juventus-Udinese 4-1 nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. La Juventus si risolleva dopo il pesante KO con la Fiorentina e arriva con un poker al big match col Milan di mercoledì. L’Udinese avrebbe segnato in avvio, con Rodrigo de Paul che apre e chiude l’azione rifinita da Kevin Lasagna, ma non è così. Il VAR scopre un fallo di mano dell’argentino, avvenuto dieci secondi prima del gol, e porta all’annullamento. Proprio De Paul diventa il protagonista in negativo al 31′, facendosi scippare palla su rimessa laterale da Aaron Ramsey: il gallese innesca Cristiano Ronaldo, che può portarsi il pallone sul destro e sbloccare il risultato. Su altro errore in uscita dei friulani Cristiano Ronaldo fa assist per Federico Chiesa, che raddoppia al 49′. Poi tocca a Ramsey segnare, dopo un contrasto con Juan Musso, ma l’ex Arsenal tocca di mano nel rimpallo e anche qui il VAR annulla. 3-0 della Juventus solo rimandato al 70′, dopo una traversa di Jens Stryger Larsen di testa, e ancora regalato dall’Udinese: stavolta sbaglia il passaggio Samir e Rodrigo Bentancur verticalizza per Cristiano Ronaldo che fa doppietta. Sono due le traverse ospiti, la seconda è di Marvin Zeegelaar dopo aver messo a sedere la difesa avversaria. L’olandese si rifà proprio al 90′, da due passi su cross dalla destra per il punto della bandiera. A dieci secondi dalla fine del recupero (93′) si sblocca in casa Paulo Dybala, lanciato nelle praterie gentilmente concesse dalla difesa ospite. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.