VIDEO – Juventus-Udinese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Udinese, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



LA SOLITA SFANGATA – Juventus-Udinese 1-0 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La Juventus trova l’ottava vittoria consecutiva in campionato, sempre senza subire gol, e si porta a +3 sull’Inter. Per chi vuole vedere un calcio di livello però non è certo la squadra di Massimiliano Allegri quella più indicata, visto che la prestazione è rivedibile. Nel primo tempo bravo Marco Silvestri su un colpo di testa di Daniele Rugani, liberato da una punizione sulla sinistra (19′). Prima dell’intervallo il portiere dell’Udinese si oppone anche a Moise Kean. Dall’altra parte Wojciech Szczesny para in due tempi su Walace. La partita continua a essere di basso livello anche nella ripresa, dove Kean su una serie di rimpalli gira alto al 51′. Entra Federico Chiesa ed è uno dei più positivi, dando alla Juventus quella grinta che mancava. Proprio all’86’ il numero 7 viene pescato da un’apertura di Leandro Paredes, controlla di petto e serve sul secondo palo Danilo da Silva che segna sul secondo palo a porta vuota. Ancora tre punti rocamboleschi per Massimiliano Allegri, con dedica a Gianluca Vialli.

Video con gli highlights di Juventus-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.