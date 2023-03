VIDEO – Juventus-Torino 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Torino, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL SOLITO DERBY – Juventus-Torino 4-2 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Ancora una volta il Torino non riesce a vincere il derby, pur andando due volte in vantaggio. Juventus sotto dopo un minuto e mezzo, su corner sponda sul secondo palo e Yann Karamoh solissimo gira in rete. Al 16′ il pareggio, con cross di Filip Kostic e tiro di Juan Guillermo Cuadrado deviato da Ricardo Rodriguez per renderlo imparabile. È splendido il secondo vantaggio del Torino, con un’ottima deviazione di Antonio Sanabria su traversone di Ivan Ilic. Il paraguayano, già vicinissimo al gol poco prima con un colpo di testa a lato, segna il suo secondo gol consecutivo. L’1-2 arriva al 43′ ma non dura nemmeno fino all’intervallo, nel primo dei due minuti di recupero su angolo di Angel Di Maria la deviazione aerea di Danilo da Silva sbatte sul palo ed è tolta dalla porta quando ha già varcato la linea. Appena iniziata la ripresa Nicolò Fagioli serve Dusan Vlahovic che carica troppo il tiro e prende la traversa. Un legno anche per il Torino, un gran tiro di Karol Linetty sul montante. È la svolta del derby, perché poco dopo la Juventus manda in campo Federico Chiesa e il neo-debuttante Paul Pogba. Da un corner corto sul primo al 71′ nasce il 3-2: cross e colpo di testa vincente di Gleison Bremer. Segna proprio il grande ex, che si era fatto anticipare sull’1-2. Il 4-1 è un tap-in di Adrien Rabiot (in gioco) su punizione da sinistra.

Video con gli highlights di Juventus-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.