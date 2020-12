VIDEO – Juventus-Torino 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bonucci

Juventus-Torino, anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL SOLITO RIBALTONE – Juventus-Torino 2-1 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Come accaduto praticamente sempre in stagione il Torino va in vantaggio, si fa rimontare e perde. La Juventus approccia male la partita e prende gol dopo nove minuti: su corner di Cristian Ansaldi doppia carambola fra Soualiho Meité e Rodrigo Bentancur, palla che finisce a Nicolas Nkoulou e la sua battuta è vincente. I granata avrebbero anche la chance per raddoppiare, ma se la divora Simone Zaza in campo aperto calciando addosso a Wojciech Szczesny. Ancora una volta il Torino crolla nella ripresa, la Juventus pareggerebbe con Juan Guillermo Cuadrado ma il VAR fa annullare per un fuorigioco attivo di Leonardo Bonucci che ostacola Lyanco. Al 77′ Cuadrado riceve palla da corner battuto corto, crossa al centro e trova Weston McKennie liberissimo per il colpo di testa del pari. La Juventus si porta tutta all’attacco, il Torino regge inizialmente con Lyanco che mura Paulo Dybala. All’89’ però il difensore si perde Leonardo Bonucci su cross ancora di Cuadrado e i bianconeri vincono l’ennesimo derby allo scadere. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.