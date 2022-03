VIDEO – Juventus-Spezia 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Spezia, posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



TRE PUNTI CON POCO – Juventus-Spezia 1-0 nel posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A. Una Juventus tutt’altro che convincente continua a inseguire in classifica battendo di misura lo Spezia. La prima grossa chance è un tiro di Arthur al quarto d’ora, sul quale si oppone Dimitris Nikolaou. Al 21′ però Juventus in vantaggio: la combina grossa Ivan Provedel, con un orrendo rinvio sbagliato con la difesa piazzata malissimo. Manuel Locatelli serve Alvaro Morata, che ringrazia gli avversari per lo svarione e in piena area firma l’1-0. La ripresa, però, è praticamente tutta dello Spezia: al 52′ cross da destra di Salva Ferrer, colpo di testa al limite dell’area piccola a botta sicura di Emmanuel Gyasi e Wojciech Szczesny ferma il pallone sulla linea. Subito dopo tiro di Morata respinto da Martin Erlic. Ultimi dieci minuti in affanno per la Juventus, con lo Spezia che recrimina. All’80’ servito Kevin Agudelo sulla sinistra, conclusione col mancino e Szczesny si salva. Poco dopo cross da sinistra mal respinto, si avventa Salva Ferrer sul rimpallo e Adrien Rabiot si oppone in maniera dubbia: per arbitro (nonostante il check del VAR) e assistenti non è né rigore né tantomeno corner, quest’ultimo era evidente. Nel primo dei tre minuti di recupero cross dal fondo di Juan Guillermo Cuadrado, sul quale Morata nell’area piccola riesce solo a toccare senza fare doppietta. Juventus a +6 sull’Atalanta (che ha una partita in meno) e la Roma, a -5 dall’Inter (che deve recuperare a Bologna). Con la vetta – 7.

Video con gli highlights di Juventus-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.