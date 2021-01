VIDEO – Juventus-SPAL 4-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 204850038

Juventus-SPAL, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all



TUTTO FACILE – Juventus-SPAL 4-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus affronterà l’Inter nella prima semifinale già decisa del torneo. Contro la SPAL, unica formazione di Serie B rimasta, è in discesa per i bianconeri nonostante il largo turnover. Dopo un quarto d’ora Francesco Vicari arriva in ritardo e colpisce Adrien Rabiot: l’arbitro Ivano Pezzuto in diretta dà simulazione al francese, ma il VAR lo porta a cambiare la decisione in rigore, che trasforma Alvaro Morata al 16′. Uno dei tanti cambi, Gianluca Frabotta, firma il raddoppio con una conclusione sul primo palo anche leggermente deviata da un avversario. Due gol nel primo tempo per la Juventus, ne arrivano altrettanti nella ripresa a una SPAL ormai senza possibilità di rimonta. Al 78′ erroraccio di Nenad Tomovic che perde palla banalmente, Federico Chiesa serve Dejan Kulusevski che col destro non perdona l’errore del difensore serbo. E nell’ultimo dei quattro minuti di recupero Chiesa completa il poker di fatto entrando in porta col pallone. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.