VIDEO – Juventus-Sassuolo 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Aaron Ramsey Juventus

Juventus-Sassuolo, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



NEL FINALE – Juventus-Sassuolo 3-1 nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Pur giocando un tempo in superiorità numerica la Juventus deve aspettare gli ultimi minuti per avere la meglio su un buon Sassuolo. Primi quarantacinque minuti complicati per i bianconeri, che perdono per infortunio Weston McKennie e Paulo Dybala. Poi, quasi all’intervallo, Pedro Obiang entra durissimo sulla caviglia di Federico Chiesa: l’arbitro Davide Massa dà giallo, ma richiamato al VAR cambia in rosso. Nel recupero del primo tempo tre occasioni colossali per la Juventus, ma senza concretizzare. Ci pensa invece Danilo da Silva a sbloccare il risultato al 50′, con un siluro da fuori imprendibile per Andrea Consigli. Otto minuti dopo splendido assist di Hamed Junior Traoré per Grégoire Defrel e il francese pareggia. Il Sassuolo prova a resistere in dieci, con Federico Chiesa che prende il palo e Cristiano Ronaldo che si divora il 2-1 con Consigli prodigioso. All’82’ però il gol arriva, con un cross di Gianluca Frabotta bucato da Vlad Chiriches che Aaron Ramsey trasforma nel vantaggio. L’autore dell’assist e della marcatura stavano per uscire. Nel secondo minuto di recupero Cristiano Ronaldo riscatta in parte una partita anonima col tris. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.