VIDEO – Juventus-Sassuolo 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Juventus-Sassuolo, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



ALLO SCADERE SU AUTOGOL – Juventus-Sassuolo 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus riesce a evitare i tempi supplementari al termine di una partita durissima. E sì che al 3′ inizia al meglio: un tiro di Alex Sandro rimpallato diventa buono per Paulo Dybala, che con deviazione fa 1-0. Il Sassuolo non si lascia scoraggiare e va più volte vicino al pareggio, trovandolo al 24′ con un gran tiro quasi all’incrocio di Hamed Junior Traoré. Poi comincia la grande serata di Gianluca Pegolo, decisivo prima dell’intervallo fermando nell’uno contro uno Dusan Vlahovic. Nella ripresa cresce la Juventus, vicina al 2-1 con un palo di Weston McKennie col Sassuolo che poco avrebbe potuto fare per evitare il gol. Poi è clamorosa la tripla occasione avuta, con colpo di testa di McKennie salvato da Pegolo, palo di Matthijs de Ligt da due passi e rimpallo alto su Leonardo Bonucci. Pegolo è ancora decisivo, su un colpo di testa di Adrien Rabiot che sembrava destinato in gol. Ma all’88’ lancio per Vlahovic sulla sinistra, va via al troppo molle Mert Muldur e calcia in precaria condizione trovando la mano di Ruan Tressoldi. Stavolta Pegolo non può nulla, è autogol perché il tiro non sarebbe mai finito nello specchio. E per il serbo ci sarà subito la sfida da ex con la Fiorentina nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Video con gli highlights di Juventus-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.