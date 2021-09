VIDEO – Juventus-Sampdoria 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Sampdoria, anticipo mattutino della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



ANCORA SOFFERTA – Juventus-Sampdoria 3-2 nell’anticipo mattutino della sesta giornata di Serie A. La Juventus trova il secondo 3-2 nel giro di quattro giorni, ancora molto sofferto. E sì che la partita comincia al meglio, con un tocco di Manuel Locatelli per Paulo Dybala che dal limite piazza il sinistro del vantaggio. La Joya però poco dopo si fa male ed esce in lacrime: non ci sarà mercoledì in Champions League col Chelsea, così come Alvaro Morata. Un evitabile fallo di mano di Nicola Murru vale il rigore del 2-0, trasformato dall’inedito rigorista Leonardo Bonucci al 43′. Un minuto dopo però riemerge la Sampdoria, con un cross di Antonio Candreva per la deviazione a centro area di Maya Yoshida. La difesa blucerchiata però è in una giornata pessima e regala occasioni a nastro, su una di queste Dejan Kulusevski serve Manuel Locatelli per il facile 3-1 al 57′. Il centrocampista è al primo gol in bianconero. Candreva accorcia all’83’ di sinistro a centro area, ma per la Sampdoria è troppo tardi.

Video con gli highlights di Juventus-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.