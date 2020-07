VIDEO – Juventus-Sampdoria 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Sampdoria, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SONO TRENTASEI – Juventus-Sampdoria 2-0 nella trentaseiesima giornata di Serie A. La Juventus vince il campionato per la nona volta consecutiva. Servivano due punti ai bianconeri per avere la certezza, ne sono arrivati tre contro una Sampdoria già salva ma che se l’è giocata. Primo tempo segnato dagli infortuni: il primo a dare forfait è Julian Chabot al 22’, seguito da Danilo da Silva al 29’ (scontro durissimo con Gaston Ramirez, che rientra con una fasciatura in testa) e soprattutto da Paulo Dybala (problema agli adduttori, fuori al 40’). Anche per questo ci sono sei minuti di recupero a fine primo tempo, nell’ultimo la Juventus guadagna una punizione dal limite: i giocatori della Sampdoria pensano che calci Miralem Pjanic, invece il bosniaco serve il liberissimo Cristiano Ronaldo che col destro infila la porta blucerchiata. Nella ripresa la Sampdoria ci prova, ma è anche sfortunata. Al 67’ Cristiano Ronaldo si accentra e dai venti metri calcia col destro, Emil Audero respinge corto e Federico Bernardeschi in tap-in raddoppia. Primo gol in questo campionato per lui, in Serie A non segnava da ventidue mesi. A un quarto d’ora dal termine espulso Morten Thorsby, doppia ammonizione. Un altro infortunio, di Matthijs de Ligt, lascia Maurizio Sarri (primo scudetto in carriera) con qualche problema in vista della Champions League. A due minuti dal termine Fabio Depaoli falcia Alex Sandro: rigore, che Cristiano Ronaldo stampa sulla traversa. Per il portoghese, a -3 da Ciro Immobile, errore che pesa ma la Juventus vince partita e campionato. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.