VIDEO – Juventus-Salernitana 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Salernitana, match della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



QUASI AGGANCIATI – Juventus-Salernitana 2-0 nella trentesima giornata di Serie A. La Juventus non ha problemi a sbarazzarsi dell’ultima in classifica e va a -1 dall’Inter alla vigilia del derby d’Italia (domani probabilmente la data). Cinque minuti servono ai bianconeri per provare a dimenticare la pesantissima eliminazione dalla Champions League: Dusan Vlahovic serve Paulo Dybala, al ritorno da titolare dopo tante discussioni, dribbling e sinistro per l’immediato 1-0. La Joya poco dopo potrebbe raddoppiare: servito in profondità solo davanti a Luigi Sepe alza troppo il pallonetto, alto. Fa invece l’uomo assist più avanti, servendo Vlahovic che si fa ipnotizzare da Sepe. E il portiere della Salernitana fa lo stesso ancora su Dybala, in un tiro al bersaglio. L’1-0 non può durare e al 28′ è Vlahovic a raddoppiare, con un colpo di testa su cross dalla destra. Partita chiusa, sempre nel primo tempo ammonito Luca Pellegrini che salterà l’Inter. Nella ripresa la Salernitana ci prova, ma Wojciech Szczesny nega il gol a una bella girata di Federico Bonazzoli.

Video con gli highlights di Juventus-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.