VIDEO – Juventus-Parma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Parma, posticipo della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SCAPPANO – Juventus-Parma 2-1 nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. La Juventus va in fuga. Vince ancora di misura, su un Parma protagonista di una partita a tratti migliore, e come successo domenica scorsa approfitta dell’1-1 dell’Inter per guadagnare altri due punti sui nerazzurri, ora a -4. Il primo tempo è bruttissimo, non succede quasi nulla fino al 42′, quando coi gialloblù in dieci per l’infortunio di Roberto Inglese (costretto a uscire) Cristiano Ronaldo riceve palla da sinistra, si accentra e col destro trova la deviazione decisiva di Matteo Darmian. Gol ovviamente del portoghese, 1-0 al riposo. Il Parma ha una bella reazione e pareggia, al 55′ corner da destra e colpo di testa vincente di Andreas Cornelius, subentrato proprio a Inglese. Dura però appena tre minuti la gioia ducale, perché Paulo Dybala serve Cristiano Ronaldo che incrocia col destro e riporta i suoi avanti. Sedici gol in diciassette partite per CR7, sempre più trascinatore. Il Parma nell’ultimo quarto d’ora tenta l’assedio, con Dejan Kulusevski che si accende solo una volta e con un cross trova Mattia Sprocati, sul cui tiro salva Matthijs de Ligt. Con un po’ d’affanno la Juventus però arriva al 93′, e il campionato è indirizzato. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.