VIDEO – Juventus-Napoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



RISOLLEVATI – Juventus-Napoli 2-1 nel recupero della terza giornata di Serie A. La Juventus riscatta le critiche, vince lo scontro diretto e va al terzo posto. In avvio cross da destra di Danilo da Silva per Cristiano Ronaldo, che dentro l’area piccola di testa manda incredibilmente a lato. La situazione va quasi in fotocopia al 13′, ma quando Federico Chiesa salta due avversari e crossa basso il portoghese stavolta col destro gira rasoterra in rete. Poi arrivano le contestazioni arbitrali, la prima con un intervento in scivolata di Hirving Lozano su Federico Chiesa quando quest’ultimo era già fuori dal campo, ma a livello regolamentare è come se fosse in area. Successivamente Alex Sandro sgambetta Piotr Zielinski, e anche qui l’arbitro Maurizio Mariani lascia proseguire fra le proteste. Paulo Dybala torna in campo dopo tre mesi di stop e pochi minuti dopo, al 73′, chiude la partita. L’argentino riceve palla al limite da Rodrigo Bentancur, si gira e col sinistro trova lo spazio per battere Alex Meret sul palo lontano. Il rigore per il Napoli arriva al 90′, con un fallo evidente di Giorgio Chiellini su Victor Osimhen. Dal dischetto, per la terza volta su tre in stagione, va Lorenzo Insigne che spiazza Gianluigi Buffon, ma non basta. Napoli a -3 ma quantomeno non ha lo scontro diretto a sfavore. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.