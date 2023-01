VIDEO – Juventus-Monza 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Juventus-Monza, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL SOLITO CORTO MUSO – Juventus-Monza 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nell’esordio del nuovo Consiglio d’Amministrazione la Juventus riesce a strappare nel finale il passaggio del turno. Col Monza per i bianconeri sembra tutto in discesa, quando all’8′ crossa da destra Weston McKennie e segna Moise Kean di testa a centro area. Inesistente la difesa dei brianzoli, che però reagiscono e al 24′ pareggiano di testa con Mattia Valoti su corner dalla desta di Andrea Colpani. Deve soffrire la Juventus, pur avendo la chance del 2-1 nella ripresa con Kean che tira addosso ad Alessio Cragno. A un quarto d’ora l’attaccante troverebbe il 2-1, in tap-in dopo un orribile svarione di Pablo Marì sulla traversa, ma è in fuorigioco al momento del tiro di Danilo da Silva. Tutto però buono al 78′, quando il rientrante Federico Chiesa da sinistra scappa via a due avversari e piazza il destro a giro sul palo lontano. L’esterno, subentrato, non segnava dal 6 gennaio 2022. Nel finale Angel Di Maria si ritrova solo davanti a Cragno, tenta una rabona ma non riesce a superarlo. Ai quarti ci sarà la Lazio.

Video con gli highlights di Juventus-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.