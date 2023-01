VIDEO – Juventus-Monza 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Monza, match della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



KO REPLAY – Juventus-Monza 0-2 nella ventesima giornata di Serie A. La Juventus perde in casa e si allontana ulteriormente dalle posizioni che valgono le coppe europee, complice la penalizzazione. Il Monza di Raffaele Palladino ripete quanto fatto all’andata, all’esordio dell’allenatore, ma stavolta a Torino. Dopo nove minuti e mezzo Gianluca Caprari riceve da Matteo Pessina e con un destro sul primo palo batte Wojciech Szczesny, ma c’è fuorigioco e il gol è annullato. Al 18′ però nessuna posizione può salvare la Juventus, con splendido filtrante nello spazio di José Machin per il destro vincente di Patrick Ciurria. Fantastica l’azione di Carlos Augusto che porta al raddoppio del Monza al 39′: recupera palla ad Angel Di Maria, scambia e parte in progressione dalla sua metà campo fino all’area di rigore avversaria, dove serve davanti alla porta Dany Mota che disorienta Szczesny e Gleison Bremer mettendo in rete a porta vuota. Nella ripresa Massimiliano Allegri mette Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic, ma il primo esce per infortunio e il secondo non incide. Michele Di Gregorio è bravissimo su Di Maria e Adrien Rabiot, ma la Juventus non va mai vicina realmente a riaprirla. E Allegri parla di necessità di trovare i «punti salvezza».

Video con gli highlights di Juventus-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.