VIDEO – Juventus-Milan 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Milan, posticipo della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SUBITO RIPRESI – Juventus-Milan 1-1 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. La Juventus chiuderà il turno in zona retrocessione, mentre il Milan è intanto ripreso dall’Inter. Da un calcio d’angolo ospite arriva il vantaggio bianconero, palla respinta e difesa a spasso: a Paulo Dybala basta far proseguire l’azione e Alvaro Morata parte da prima di centrocampo solo contro nessuno per poi superare Mike Maignan. La Juventus gioca meglio il primo tempo, ma non riesce a raddoppiare. I rossoneri invece perdono Simon Kjaer per infortunio, sostituito da Pierre Kalulu. La pressione bianconera cala nel corso della ripresa, ed è un errore piuttosto grave. Al 76′ corner di Sandro Tonali, colpo di testa di Ante Rebic e 1-1. Finale tutto rossonero, con lo stesso croato e Kalulu che si vedono negare da Wojciech Szczesny (stavolta protagonista non per degli errori) il gol dell’1-2. Spettacolare la parata sul secondo, che sembrava aver trovato il destro vincente.

Video con gli highlights di Juventus-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.