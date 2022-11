VIDEO – Juventus-Lazio 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Lazio, posticipo della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



A NATALE SUL PODIO – Juventus-Lazio 3-0 nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Sesta vittoria consecutiva in campionato per la Juventus, sempre senza subire gol, che sale al terzo posto. Primo tempo senza particolari occasioni, ma la Lazio priva di Ciro Immobile e Mattia Zaccagni punge poco. Uno dei peggiori in campo è Sergej Milinkovic-Savic, che al 43′ perde banalmente palla a centrocampo: Adrien Rabiot recupera e lancia Moise Kean, che sfrutta l’uscita esagerata di Ivan Provedel e lo scavalca in pallonetto. Al 54′ sulla sinistra Filip Kostic riceve palla, calcia col mancino in maniera insidiosa e Provedel respinge corto favorendo il tap-in di Kean per il raddoppio. Doppietta personale per l’attaccante, tre gol nel giro di altrettanti giorni dopo quello al Verona. Il subentrato Federico Chiesa, al 90′ da sinistra serve Arkadiusz Milik a centro area che deve solo spingere in rete il 3-0. Poi si rivede la Lazio nel recupero, con Felipe Anderson che chiama al grande intervento Wojciech Szczesny.

Video con gli highlights di Juventus-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.