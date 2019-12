VIDEO – Juventus-Lazio 1-3, Supercoppa Italiana: gol e highlights partita

Juventus-Lazio, match della Supercoppa Italiana 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al King Saud University Stadium di Riyad.



STESSO RISULTATO E COPPA – Juventus-Lazio 1-3 per la Supercoppa Italiana 2019-2020. Quindici giorni dopo la Lazio infligge la seconda sconfitta stagionale alla Juventus, e questa è ancora più importante. Va ai biancocelesti la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, al termine di un’altra ottima prova. Al 17’ la Lazio passa in vantaggio: Senad Lulic mette a sedere Mattia De Sciglio, crossa sul secondo palo dove Sergej Milinkovic-Savic rimette in mezzo, rigore in movimento per Luis Alberto che apre il piatto destro e sblocca il risultato. Appena iniziato il recupero del primo tempo il pareggio, tiro di Cristiano Ronaldo respinto corto da Thomas Strakosha e Paulo Dybala mette dentro facilmente. Proteste biancocelesti, ma la posizione dell’argentino è regolare. Si va al riposo sull’1-1, ma l’inerzia non cambia nella ripresa. Al 73’ cross di Manuel Lazzari, il subentrato Marco Parolo fa sponda e Lulic si coordina alla perfezione per il nuovo vantaggio della Lazio. La Juventus ci prova, rischia anche di sbilanciarsi (con un gol annullato a Joaquin Correa per fuorigioco) e al 90’ sfiora il pari con un colpo di testa di Leonardo Bonucci a lato di un soffio. A trenta secondi dalla fine ancora Correa viene liberato davanti al portiere, Wojciech Szczesny compie un miracolo e poi Parolo viene colpito da Rodrigo Bentancur al limite: secondo giallo e rosso. A battere la punizione va Danilo Cataldi: esecuzione perfetta, traversa e gol. Esplode la panchina della Lazio, la Supercoppa Italiana è biancoceleste. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Lazio dal canale YouTube “Sitio Fútbol Sports”.