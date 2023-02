VIDEO – Juventus-Lazio 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Juventus-Lazio, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



RIECCO IL CORTO MUSO – Juventus-Lazio 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus affronterà di nuovo l’Inter, nella riedizione dell’ultimo atto vinto da Simone Inzaghi un anno fa, stavolta in semifinale. Lo fa battendo la Lazio di misura, in una partita non certo spettacolare. La prima buona chance del match è di Mattia Zaccagni, ma il suo destro non prende il giro giusto e va a lato. Al quarto d’ora bel sinistro in diagonale di Filip Kostic, con intervento decisivo del rientrante Luis Maximiano. Il portiere portoghese fa però un grosso danno al 44′, quando su cross proprio di Kostic esce a vuoto ed è anticipato da Gleison Bremer che segna l’1-0. Nella ripresa la Juventus si limita a gestire il vantaggio, complice anche l’uscita dal campo di Ciro Immobile impalpabile al rientro dopo l’infortunio. Moise Kean manca il raddoppio nel recupero, ma è un errore che non pesa in ottica qualificazione.

